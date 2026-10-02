Salute orale, un italiano su due ha già perso almeno un dente: i dati dell'indagine

Un adulto su due in Italia ha già perso almeno un dente naturale, 7 persone su 10 temono che possa accadere a loro in futuro e solo 1 su 10 valuta la propria salute orale come "eccellente”: sono questi alcuni dei risultati emersi da una ricerca condotta da Mentadent su 2.000 cittadini tra i 18 e i 75 anni, in occasione dell’edizione 2026 del Mese della Prevenzione Dentale. Dai dati emerge anche che il 26% del campione, a 30 anni, ha già perso almeno un dente. Inoltre questo fenomeno non incide solo sulla funzionalità della bocca, ma può compromettere sicurezza in sé, relazioni sociali e qualità della vita: tra coloro che hanno perso un dente, 1 persona su 2 dichiara di provare ansia e circa 3 su 10 si sente in imbarazzo relativamente a questa condizione.
I dati dell’indagine
Inoltre molti italiani sanno che la prevenzione è importante, ma solo 4 su 10 si sentono davvero sicuri dei comportamenti da adottare per proteggere i propri denti. Da questa consapevolezza prende il via il 46° Mese della Prevenzione Dentale, iniziativa italiana dedicata alla prevenzione orale e promossa da ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani – e Mentadent. "Perdere i denti non è normale a nessuna età e non deve essere considerato una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento”, ha detto Fabio Scaffidi, Coordinatore ANDI Nazionale del Mese della Prevenzione Dentale. “La prevenzione quotidiana, insieme a controlli regolari e a una corretta relazione con il dentista, può aiutarci a invecchiare in salute e a mantenere i nostri denti sani più a lungo”.
L’HUB del Mese della Prevenzione Dentale
Per aiutare in questo percorso è nato l'HUB del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale che raccoglie indicazioni pratiche validate dagli esperti e organizzate attorno a tre principi: conoscere il proprio sorriso, adottare corrette abitudini quotidiane e prendersi cura del proprio stile di vita. "Da quasi 50 anni Mentadent è vicina alle persone e alle famiglie italiane nel promuovere la cultura della prevenzione, contribuendo a costruire corrette abitudini quotidiane di igiene orale”, ha detto Ugo De Giovanni, General Manager Personal Care Italia di Unilever. “Per questo, insieme ad ANDI, abbiamo realizzato l'HUB del Mese della Prevenzione Dentale: uno spazio digitale che raccoglie contenuti semplici, autorevoli e validati dagli esperti per aiutare le persone a capire quali comportamenti fanno davvero la differenza".