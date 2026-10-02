Salute orale, un italiano su due ha già perso almeno un dente: i dati dell'indagine

Per aiutare in questo percorso è nato l'HUB del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale che raccoglie indicazioni pratiche validate dagli esperti e organizzate attorno a tre principi: conoscere il proprio sorriso, adottare corrette abitudini quotidiane e prendersi cura del proprio stile di vita. "Da quasi 50 anni Mentadent è vicina alle persone e alle famiglie italiane nel promuovere la cultura della prevenzione, contribuendo a costruire corrette abitudini quotidiane di igiene orale”, ha detto Ugo De Giovanni, General Manager Personal Care Italia di Unilever. “Per questo, insieme ad ANDI, abbiamo realizzato l'HUB del Mese della Prevenzione Dentale: uno spazio digitale che raccoglie contenuti semplici, autorevoli e validati dagli esperti per aiutare le persone a capire quali comportamenti fanno davvero la differenza".