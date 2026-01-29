"I Play Rocky", il film sulla storia del lungometraggio sul pugilato più famoso

Uno dei film più amati di sempre diventa un film: sono in corso le riprese di "I Play Rocky", pellicola che racconterà la genesi del lungometraggio sul pugilato più famoso della storia del cinema. La vicenda dietro "Rocky" è avvincente: a 29 anni Sylvester Stallone soffriva di una paralisi facciale e di un impedimento del linguaggio, e lottava (con pochi soldi) per emergere a Hollywood. Voleva a tutti i costi diventare un attore, e rifiutò anche cifre molto alte per vendere la sua sceneggiatura di Rocky, se non fosse stato scelto come protagonista. Alla fine girò il film con un budget inferiore al milione di dollari, "Rocky" ne incassò oltre 200, vinse l'Oscar e Stallone divenne una leggenda.