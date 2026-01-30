Cina, il pupazzo del cavallo triste: da errore a simbolo

Un pupazzo di un cavallo diverso da tanti altri prodotti in vista del Capodanno cinese, che proprio a questo animale dedica il nuovo anno in arrivo dal prossimo 17 febbraio. Un difetto di fabbricazione in uno stabilimento di ywu nella provincia dello Zejiang - la bocca cucita al contrario - ha fatto la sua grande fortuna. Il gadget doveva essere sorridente ma gli operai, evidentemente sotto pressione e decisamente stanchi, hanno sbagliato. Così il peluche del Festival della Primavera e del capodanno cinese, ha un'espressione stranita, forse stanca, sicuramente non comune.