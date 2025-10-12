Zelensky sente Trump: "Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca"

Poco più di 30 minuti di conversazione telefonica tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky per fare il punto sulla guerra in Ucraina soprattutto ora che la tregua a Gaza potrebbe tornare a rendere l'invasione russa la principale crisi dell'agenda internazionale. È lo stesso presidente ucraino ad annotare i contenuti dello scambio: "Mi sono congratulato con Trump per il successo e l'accordo raggiunto per il Medioriente", ha detto, per poi aggiungere che "se si è riusciti a fermare la guerra in quella regione, sicuramente si potranno fermare anche altri conflitti, compreso quello russo".