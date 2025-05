Zelensky sente al telefono Papa Leone XIV e lo invita a Kiev

"Sto pensando di andare anche io in Turchia". Ai colloqui diretti tra Russia e Ucraina di giovedì prossimo non è escluso che partecipi persino Donald Trump. Il presidente americano, in conferenza stampa avverte: "Non sottovalutate la portata dell'incontro", caricando di ulteriori aspettative la ripresa del dialogo diretto tra i due Paesi in guerra. Il tycoon si aspetta che anche Putin si presenti a Istanbul. La pressione di tutto il mondo adesso è sullo Zar. Era stato proprio lui a rilanciare l'iniziativa diplomatica ad Ankara, rifiutando però il cessate il fuoco di trenta giorni richiesto da Kiev, dagli alleati europei e anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio. E Zelensky - sollecitato dalla Casa Bianca - non si è soltanto detto disposto a partecipare, ma ha lanciato a Putin il guanto di sfida, invitandolo di persona al tavolo dei negoziati.