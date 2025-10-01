Zelensky: "La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni"

Presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è creata una situazione critica a causa di un'interruzione di corrente. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso video. "È il settimo giorno ormai e tra l'altro, non si è mai verificata un'emergenza simile alla centrale", ha spiegato. "La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica. È alimentata da generatori diesel. I generatori e la centrale non sono progettati per questo e non hanno mai funzionato in questa modalità per così tanto tempo. E abbiamo già informazioni che uno dei generatori è guasto", ha aggiunto. Zelensky ha poi sottolineato che la chiusura della centrale nucleare di Zaporizhzhia rappresenta "una minaccia per tutti".