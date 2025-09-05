Logo Tgcom24
Zelensky in collegamento con Cernobbio: "Garanzie di sicurezza inizino subito"

Il presidente ucraino apre il Forum economico di Cernobbio"intervenendo in video

05 Set 2025 - 09:53
02:11 

In collegamento con il Forum di Cernobbio Zelensky ha detto che "è importante" che le garanzie di sicurezza promesse a Kiev dai Paesi della coalizione dei volenterosi "scattino subito, senza attendere la fine dei combattimenti". Intervenendo in video, il presidente ucraino ha evidenziato che le garanzie sono anche di carattere economico, ringraziando i 26 Paesi che si sono detti disponibili ad appoggiare l'Ucraina e parlando di "importante passo avanti".

