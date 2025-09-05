Zelensky in collegamento con Cernobbio: "Garanzie di sicurezza inizino subito"

In collegamento con il Forum di Cernobbio Zelensky ha detto che "è importante" che le garanzie di sicurezza promesse a Kiev dai Paesi della coalizione dei volenterosi "scattino subito, senza attendere la fine dei combattimenti". Intervenendo in video, il presidente ucraino ha evidenziato che le garanzie sono anche di carattere economico, ringraziando i 26 Paesi che si sono detti disponibili ad appoggiare l'Ucraina e parlando di "importante passo avanti".