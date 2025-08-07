Logo Tgcom24
GUERRA IN UCRAINA

Zelensky e la chiamata con Trump: "Ora la Russia è più incline a un cessate il fuoco"

Il colloquio dopo l'incontro al Cremlino tra Putin e Witkoff

07 Ago 2025 - 11:44
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver parlato al telefono con Donald Trump in seguito all’incontro tra l’inviato speciale americano Steve Witkoff e Vladimir Putin a Mosca. Alla conversazione hanno partecipato anche alcuni leader europei. Al centro del colloquio, gli sviluppi del faccia a faccia tra Witkoff e il presidente russo. Secondo Zelensky, “la Russia è ora più incline ad accettare un cessate il fuoco”, ma ha avvertito che è fondamentale non farsi “ingannare sui dettagli” né da Mosca né da Washington. 

