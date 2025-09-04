Logo Tgcom24
stallo assoluto in Ucraina

Zelensky a Putin: "Inaccettabile l'incontro a Mosca"

E' stallo sulla guerra in Ucraina. Attesa per il vertice dei "volenterosi"

di Luca Pesante
04 Set 2025 - 13:40
01:30 

"Richieste inaccettabili". E' ancora questa formula la più efficace sintesi dello stallo assoluto in cui versano i propositi di tregua nella guerra in Ucraina. La dichiarazione di Putin da Pechino, che ha invitato Zelensky a Mosca per un incontro, più che un braccio teso al nemico si è rivelato un via a una raffica di veti incrociati. Putin avrà un nuovo colloquio telefonico con Trump, che ora preferisce dispensare pazienza: "Bisognerà aspettare, non sono ancora pronti", dice ai microfoni della Cbs. un nuovo incontro tra il francese Macron e il britannico Starmer farà da cornice a una nuova riunione a Parigi dei cosiddetti "Paesi volenterosi".

