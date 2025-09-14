Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
A TORINO

Zangrillo contestato alla Festa dell'Unità: "Serve rispetto nel confronto politico"

Il ministro della Pubblica amministrazione fischiato e insultato a Torino durante un dibattito sullo Ius Scholae. Forza Italia chiede al Partito Democratico di condannare l'accaduto

14 Set 2025 - 17:49
04:23 
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri