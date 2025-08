Yves, storia di un migrante: "In Libia c'è l'inferno"

"Se l'inferno esiste, è a Tripoli, in Libia. Sono partito nel 2016 dal Camerun e ho attraversato il deserto: Niger, Algeria, Libia per poi raggiungere l’Europa: Italia e poi Francia. Lungo questo percorso esistono luoghi senza telecamere, posti dove penso che nemmeno i satelliti riescano a riprendere la realtà di ciò che accade. Non l’ho visto né alla tv né l' ho sentito alla radio. L'ho vissuto. Non credete a quello che vi promettono". È la testimonianza di Yves Nimeck, che da 9 anni vive a Parigi. Che ha trasformato il suo incubo, l'inferno in terra, in una missione di vita.