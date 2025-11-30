Logo Tgcom24
World of Tanks dà il benvenuto a Benedict Cumberbatch

La star hollywoodiana collabora con il gioco di guerra per un nuovo evento invernale.

30 Nov 2025 - 12:15
