Whoopi Goldberg compie 70 anni: voce fuori dagli schemi di Hollywood

Non solo è riuscita a emergere come attrice, ma ha contribuito a ridefinire l'immaginario femminile. Whoopi Goldberg oggi compie 70 anni. Attrice, comica, conduttrice, produttrice e attivista, è una delle poche a poter vantare l’Egot: ha vinto in tutti e quattro i premi principali nell'ambito dell'intrattenimento statunitense, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Caryn Elaine Johnson, questo il nome all'anagrafe, è nata a New York nel 1955. Prima del successo, però, per mantenersi ha lavorato come muratrice, lavapiatti e truccatrice per un'azienda di pompe funebri. Appassionata della serie televisiva Star Trek, grazie a Nichelle Nichols ha capito che il suo futuro era nella recitazione.