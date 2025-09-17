Westminster, Re Carlo e i principi di Galles ai funerali della Duchessa di Kent

Re Carlo III ha preso parte, nella cattedrale di Westminster a Londra, ai funerali di Katharine Lucy Mary Worsley, duchessa di Kent, scomparsa il 5 settembre a 92 anni. Assente invece la regina Camilla che, secondo una comunicazione di Buckingham Palace, si sta ancora riprendendo da una sinusite. Alla messa hanno partecipato anche il principe e la principessa di Galles, William e Kate, oltre al duca di Kent. Si tratta del primo funerale cattolico per un membro della famiglia reale in epoca moderna e durante la cerimonia è stato letto un messaggio di Papa Leone.