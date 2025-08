West Nile, Italia prima in Europa per numero di contagi

Con 12 nuovi casi registrati solo nel Lazio, salgono a 89 in Italia i positivi al virus West Nile, la malattia virale trasmessa all'uomo dalla puntura di una particolare zanzare. Un rapido incremento che colloca l'Italia al primo posto in Europa per numero dei contagi. Lo conferma il report dei Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie che ha pubblicato il bollettino settimanale aggiornato al 30 luglio anche se nel documento si precisa che i dati sono in aggiornamento e che sono inclusi sia i casi confermati che quelli probabili.