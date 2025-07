West Nile, ancora una vittima in Campania

Continua a salire il bilancio delle vittime accertate per il virus West Nile in Italia. La scorsa notte un altro decesso - il quarto - in Campania: un uomo di 76 anni, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta. Salgano così a 8 i decessi totali in Italia dall'inizio dell'anno. La zona più colpita, quella tra Latina e il Casertano. È proprio in queste zone che si concentrano i ristagni d'acqua, i luoghi dove si riproducono con più facilità le zanzare. "È solo uno specifico tipo di zanzara a trasmettere il virus"- spiegano gli esperti. In via precauzionale, in 31 province è stato deciso lo stop temporaneo alle donazioni di sangue o, in alternativa, l'esecuzione di uno specifico test sui donatori.