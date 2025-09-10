Logo Tgcom24
PAURA IN STRADA

Wembley, auto sperona uno scooter e fugge

Il veicolo ha affiancato il ciclomotore, ha cambiato corsia bruscamente e ha urtato lo scooter, mandandolo fuori controllo

10 Set 2025 - 13:11
00:45 

 Momenti di paura sulla A406 a Wembley, dove un'auto bianca ha speronato uno scooterista, facendolo cadere sull'asfalto, per poi dileguarsi. Il tutto è stato ripreso da una dashcam: il veicolo ha affiancato il ciclomotore, ha cambiato corsia bruscamente e ha urtato lo scooter, mandandolo fuori controllo. L'impatto ha suscitato panico tra gli automobilisti. L'autista è fuggito senza prestare soccorso.

