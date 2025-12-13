Logo Tgcom24
Patrimonio dell'umanità 

Week end all'insegna della cucina italiana

Gli agricoltori e i cuochi contadini di Coldiretti festeggiano il riconoscimento dell'Unesco"con iniziative ed eventi a tema."

13 Dic 2025 - 12:45
01:31 

Previsti show cooking, degustazioni e laboratori dedicati alle eccellenze dei diversi territori.
 

