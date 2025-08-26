Logo Tgcom24
città militarizzata

Washington, la Guardia nazionale continua a presidiare la città

Per Trump "Washington era la città più pericolosa del Paese, e ora è la più sicura"

26 Ago 2025 - 09:50
00:37 

Le autorità statunitensi hanno arrestato più di mille persone a Washington, dopo che la Casa Bianca ha ordinato il dispiegamento della Guardia nazionale per aiutare le forze dell'ordine a combattere la criminalità nella capitale. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale. "Abbiamo sequestrato centinaia di armi e preso in custodia diversi migranti illegali, con zero omicidi registrati nell'ultima settimana: Washington era la città più pericolosa del Paese, e ora è la più sicura", ha affermato. 

