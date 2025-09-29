Logo Tgcom24
CURIOSO AVVISTAMENTO IN GERMANIA

Wallaby fugge dal recinto e si aggira per le strade di Berlino

L'esemplare è scappato dal suo recinto nel quartiere di Kladow. La polizia: "Non è pericoloso, non lo cercheremo"

29 Set 2025 - 16:48
00:09 

Curioso avvistamento per le strade di Berlino. Alcuni passanti si sono trovati faccia a faccia con un wallaby, marsupiale di piccole dimensioni simile a un canguro, fuggito dal suo recinto nel quartiere di Kladow. Un video, pubblicato da un utente sui social, mostra l'animale in strada intorno all'una di notte di lunedì 29 settembre, mentre attraversa la carreggiata saltellando, per poi fermarsi su un'isola di traffico. La polizia, allertata, ha tentato di catturare il marsupiale, senza successo.

Secondo i primi accertamenti, il "canguro in miniatura" appartiene a un privato. Una persona avrebbe aperto il suo recinto senza autorizzazione, permettendo all'esemplare di fuggire. Visto che il wallaby non rappresenta di per sé un pericolo, la polizia ha fatto sapere che non cercherà l'animale, spiegando però che chi lo avvista può segnalarlo alle autorità. Gli agenti consigliano comunque di mantenere le distanze dal marsupiale.

