Wallaby fugge dal recinto e si aggira per le strade di Berlino

Curioso avvistamento per le strade di Berlino. Alcuni passanti si sono trovati faccia a faccia con un wallaby, marsupiale di piccole dimensioni simile a un canguro, fuggito dal suo recinto nel quartiere di Kladow. Un video, pubblicato da un utente sui social, mostra l'animale in strada intorno all'una di notte di lunedì 29 settembre, mentre attraversa la carreggiata saltellando, per poi fermarsi su un'isola di traffico. La polizia, allertata, ha tentato di catturare il marsupiale, senza successo.