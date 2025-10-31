Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
UNO CONTRO TUTTI

Virtua Fighter 5 torna con R.E.V.O. World Stage

Sega ripropone il suo videogioco di combattimento con sette tornei e una modalità per scoprire "il migliore".

31 Ott 2025 - 16:40
01:00 