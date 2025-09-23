Violento nubifragio ad Ischia, strade allagate e auto sommerse

Un violento nubifragio si è abbattuto sull'isola d'Ischia dove, in meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente si è sviluppata una vera e proprio tempesta di fulmini. L'intensità delle precipitazioni ha provocato disagi in tutta l'isola con svariati allagamenti, strade rese impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate alla caserma isolana dei vigili del fuoco. Diversi comuni isolani hanno emanato avvisi alla popolazione consigliando ai cittadini di mettersi al riparo e sospendere ogni attività all'esterno, evitando spostamenti a piedi o in auto se non strettamente necessari.