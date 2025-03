Vietnam vieta popolare bambola cinese: "È un atto di propaganda"

Una bambola come arma di propaganda, accusata di compromettere la sicurezza nazionale del Vietnam. Si chiama Baby Three, il giocattolo di fabbricazione cinese. Popolarissima tra i bambini del sud est asiatico, ha generato un fatturato da 1,6 milioni di dollari in appena quattro mesi, ma adesso le sue vendite sono crollate a causa di un piccolo disegno sulla guancia destra nella sua ultima versione.