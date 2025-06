Vietnam, la piena del fiume travolge un ponte

Le violente piene del Fiume Rosso hanno trascinato via il ponte galleggiante di Phong Chau, nella provincia settentrionale vietnamita di Phu Tho. Le autorità militari avevano già interrotto il transito per motivi di sicurezza, ma due sezioni sono state comunque trascinate a valle. Il ponte, installato dopo il crollo di quello in cemento causato da un tifone nel 2023, era spesso soggetto a chiusure per l’instabilità del fiume.