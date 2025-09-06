Vienna, ultimi giorni d'estate: i panda si rinfrescano con il ghiaccio tritato

Una scena tenera che mostra quanto anche i panda apprezzino un modo originale per contrastare le alte temperature di fine stagione
In una giornata di pieno sole, l'estate regala ancora attimi di caldo prima dell'arrivo dell'autunno. Allo zoo di Vienna, i panda giganti approfittano del bel tempo per godersi un momento di refrigerio. Il personale ha offerto loro del ghiaccio tritato, con cui gli animali hanno giocato visibilmente divertiti. Una scena tenera che mostra quanto anche i panda apprezzino un modo originale per contrastare le alte temperature di fine stagione.
