Viaggio di Giorgia Meloni a New York, è polemica

"A New York ero con mia figlia. Ho viaggiato con voli di linea. Una mia scelta privata è stata trasformata in arma politica tra insinuazioni su voli di stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso". Prima la nota di Palazzo Chigi poi lo sfogo diretto della premier pubblicato sui social. Giorgia Meloni risponde con fermezza all'attacco dell'opposizione per il suo viaggio a New York. Parole dure le sue, parole di una mamma prima di tutto -oltreché di un presidente del Consiglio. "Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre scrive la premier ... Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia". A scatenare il caso e le successive polemiche il senatore Borghi, di Italia Viva che aveva annunciato una interrogazione parlamentare sull'assenza da eventi pubblici di Meloni nel fine settimana e sulle indiscrezioni giornalistiche.