Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
LEGGE DI BILANCIO

Via libera del Senato alla Manovra: ecco le misure principali

Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Fatte"cose che sembravano impossibili"

di Fabrizio Summonte
23 Dic 2025 - 18:50
01:36 
manovra