Via D'Amelio, 33 anni dopo si cerca ancora la verità

Trentatré anni dopo dalla strage di via D'Amelio, chi ricorda Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta uccisi chiede ancora verità. "Contro il disegno eversivo di Cosa nostra di paura e intimidazione, la democrazia è stata più forte", ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella. Per la premier Giorgia Meloni, "l'esempio di Borsellino continua a vivere nell'impegno nella lotta alla mafia e non solo". Intanto, dopo anni di inchieste e depistaggi, la Procura di Caltanisetta lavora su più fronti: dal filone mafia-appalti come causa della strage, alle coperture massoniche.