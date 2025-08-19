Logo Tgcom24
Tajani: "I colloqui Putin-Zelensky fanno ben sperare per la pace"

"Bene che sia stata accolta la proposta italiana di garantire la sicurezza dell'Ucraina in futuro" ha aggiunto il ministro degli Esteri

di Enrico Laurelli
19 Ago 2025 - 19:17
01:33 

Ospite d'onore alla conferenza degli ambasciatori svizzeri, a Berna, Antonio Tajani commenta i risultati del vertice di Washington: "Un confronto a due Puti-Zelensky e poi allargato al Presidente degli Stati Uniti sia una decisione che ci fa ben sperare per una conclusione della guerra entro la fine dell'anno. Bene anche la forte presenza dell'Europa e bene che sia stata accolta la proposta italiana di garantire la sicurezza dell'Ucraina in futuro".

