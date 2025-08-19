Tajani: "I colloqui Putin-Zelensky fanno ben sperare per la pace"

Ospite d'onore alla conferenza degli ambasciatori svizzeri, a Berna, Antonio Tajani commenta i risultati del vertice di Washington: "Un confronto a due Puti-Zelensky e poi allargato al Presidente degli Stati Uniti sia una decisione che ci fa ben sperare per una conclusione della guerra entro la fine dell'anno. Bene anche la forte presenza dell'Europa e bene che sia stata accolta la proposta italiana di garantire la sicurezza dell'Ucraina in futuro".