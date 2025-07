Verso il secondo sì alla riforma della giustizia

Al Senato è in arrivo il secondo sì alla riforma della Giustizia, che prevede la netta separazione delle carriere di giudici e pm e il conseguente sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura. "È la nostra riforma - spiega Maurizio Gasparri - al centro del programma di Forza Italia". Gli azzurri esprimono solidarietà anche a Matteo Salvini, dopo il ricorso in Cassazione dei pm di Palermo sul caso Open Arms, che lo aveva visto assolto in primo grado.