Veronica Peparini e Andreas Muller, che festa per le nozze

Dopo il rito civile di luglio, la coppia ha celebrato nuovamente l'unione assieme agli amici
Nozze da favola in una location alle porte di Roma. Dopo il rito civile di luglio, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno celebrato la loro unione con una grande festa assieme a colleghi e amici. Tanti ovviamente i protagonisti di "Amici", il programma nel quale i due si sono conosciuti nel 2015. Da allora, nonostante la differenza di età (lui ha 28 anni, lei ne ha 54) sono diventati inseparabili, professionalmente e sentimentalmente. A marzo 2023 sono diventati genitori di Penelope e Ginevra.
