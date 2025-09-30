Veronica Peparini e Andreas Muller, che festa per le nozze

Nozze da favola in una location alle porte di Roma. Dopo il rito civile di luglio, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno celebrato la loro unione con una grande festa assieme a colleghi e amici. Tanti ovviamente i protagonisti di "Amici", il programma nel quale i due si sono conosciuti nel 2015. Da allora, nonostante la differenza di età (lui ha 28 anni, lei ne ha 54) sono diventati inseparabili, professionalmente e sentimentalmente. A marzo 2023 sono diventati genitori di Penelope e Ginevra.