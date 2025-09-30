Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Alle porte di Roma

Veronica Peparini e Andreas Muller, che festa per le nozze

Dopo il rito civile di luglio, la coppia ha celebrato nuovamente l'unione assieme agli amici

30 Set 2025 - 12:13
00:53 

Nozze da favola in una location alle porte di Roma. Dopo il rito civile di luglio, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno celebrato la loro unione con una grande festa assieme a colleghi e amici. Tanti ovviamente i protagonisti di "Amici", il programma nel quale i due si sono conosciuti nel 2015. Da allora, nonostante la differenza di età (lui ha 28 anni, lei ne ha 54) sono diventati inseparabili, professionalmente e sentimentalmente. A marzo 2023 sono diventati genitori di Penelope e Ginevra. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri