Venezia, Valeria Marini "forza" il blocco della sicurezza e corre dai fan

Valeria Marini ha trasformato il red carpet di Venezia in un vero show personale. Durante la sfilata al Lido, la showgirl ha forzato il blocco della sicurezza per correre incontro ai fan che l’attendevano dietro le transenne, regalando sorrisi, selfie e autografi. Marini, che farà parte del cast di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio dedicata a Enzo Tortora, ha confermato il suo cameo senza rivelare i dettagli del ruolo. Non ha però smentito le indiscrezioni secondo cui potrebbe interpretare Moira Orfei.