Animali
ACQUE PERICOLOSE

Venezia si mobilita per il delfino "Mimmo"

Il delfino di San Marco è la nuova attrazione della città lagunare

di Alessandro Ongarato
30 Ott 2025 - 21:00
01:29 

La Guardia costiera ha lanciato un avviso ai naviganti, invitando a prestare la massima attenzione, e non avvicinarsi all'animale.Si sta organizzando un tentativo per accompagnarlo dalla laguna fino al mare

venezia
video tg
delfino