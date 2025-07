Venezia, rimossa opera di Banksy: "The Migrant Child" sarà restaurata

E' stata rimossa a Venezia l'opera dell'artista Banksy intitolata 'The Migrant Child': un graffito disegnato su un muro di Palazzo San Pantalon nella città veneta. L'opera d'arte raffigurante un bambino naufrago con i piedi immersi nelle acque della laguna di Venezia con in mano un fumogeno rosa e con indosso un giubbotto di salvataggio è apparsa lungo il Rio di San Pantalon a Venezia nel maggio 2019 ed è stata riconosciuta da Banksy. L’opera sarà ora restaurata in vista di una futura esposizione al pubblico.