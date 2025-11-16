Venezia, il delfino Mimmo... non se ne va

È stato guidato col sonar verso il suo habitat naturale, il mare aperto. Ma Mimmo ha deciso che il nuovo domicilio vista guglie della basilica per lui è imbattibile. E così Il distacco tra il delfino di 5 anni e il bacino di San Marco è durato appena 6 ore. Il cetaceo, senza timori per la sua incolumità, è tornato a quella che ormai sembra considerare la sua casa, tra acrobazie spettacolari che da settimane incantano turisti e residenti, e tuffi al tramonto tra gondole e vaporetti. Il tentativo della capitaneria di porto di Venezia insieme a università, Regione e Comune, di trasferirlo grazie a onde sonore, dal bacino fino alla bocca di porto del Lido è fallito. Complici il carattere socievole di questo esemplare, l’abitudine a stare in fondali bassi e torbidi e il cibo allungato dai turisti che hanno creato una confidenza.