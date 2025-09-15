Veglia a Washington per Charlie Kirk: canti e preghiere

A Washington si è svolta una veglia in memoria di Charlie Kirk, noto commentatore di orientamento conservatore, ucciso a colpi di arma da fuoco nello Utah. Tra i presenti anche il presidente della Camera Mike Johnson, che ha sottolineato l'importanza del suo lascito politico, definendolo "incalcolabile". Nel frattempo, il governatore dello Utah Spencer Cox ha reso noto che il principale indiziato, Tyler Robinson, 22 anni, non sta collaborando con le forze dell'ordine e verrà formalmente accusato il 16 settembre.