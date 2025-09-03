Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
OPERAZIONE DELLA GDF

Varese, auto "clonata" e 600 grammi di cocaina a bordo: un arresto

Nascosti sotto il sedile del passeggero sono stati rinvenuti due panetti di cocaina

03 Set 2025 - 15:00
01:05 

Una pattuglia delle Fiamme Gialle di Luino, in provincia di Varese, ha fermato un'autovettura risultata, al termine degli accertamenti, un veicolo "clonato". La carta di circolazione esibita dal conducente, un cittadino italiano, riportava infatti come intestataria una società di autonoleggio lombarda, in contrasto con quanto presente nelle banche dati in uso al Corpo, che indicavano invece un privato cittadino. Di fronte alla reticenza dell'uomo nel fornire spiegazioni plausibili, i militari hanno proceduto a un'ispezione del veicolo, avvalendosi della normativa antidroga, ipotizzando che l'auto potesse essere utilizzata per finalità illecite. L'intuizione si è rivelata corretta: nascosti sotto il sedile del passeggero sono stati rinvenuti due panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 600 grammi, confermati dal test rapido "Drug Screen". La successiva perquisizione presso l'abitazione del fermato ha portato al sequestro di circa 3mila euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri