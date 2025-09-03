Varese, auto "clonata" e 600 grammi di cocaina a bordo: un arresto

Una pattuglia delle Fiamme Gialle di Luino, in provincia di Varese, ha fermato un'autovettura risultata, al termine degli accertamenti, un veicolo "clonato". La carta di circolazione esibita dal conducente, un cittadino italiano, riportava infatti come intestataria una società di autonoleggio lombarda, in contrasto con quanto presente nelle banche dati in uso al Corpo, che indicavano invece un privato cittadino. Di fronte alla reticenza dell'uomo nel fornire spiegazioni plausibili, i militari hanno proceduto a un'ispezione del veicolo, avvalendosi della normativa antidroga, ipotizzando che l'auto potesse essere utilizzata per finalità illecite. L'intuizione si è rivelata corretta: nascosti sotto il sedile del passeggero sono stati rinvenuti due panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 600 grammi, confermati dal test rapido "Drug Screen". La successiva perquisizione presso l'abitazione del fermato ha portato al sequestro di circa 3mila euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.