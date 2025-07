Vannacci a tutto campo alla Versiliana

Roberto Vannacci intervistato a tutto campo alla Versiliana: l'eurodeputato conferma le dure critiche alla Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen e loda invece papa Leone XIV per le posizioni che definisce "conservatrici" sulla famiglia. E a chi gli chiede se sta "vannaccizzando" la Lega, risponde: "Sto andando avanti, non è una minaccia, ma è quello che fa qualsiasi persona che vuole portare la propria esperienza". Nonostante la casacca di vicesegretario, Vannacci si conferma insomma battitore libero. E dice la sua anche contro l'orientamento della Lega: non gli piace, per esempio, il nuovo reato di femminicidio, votato all'unanimità da tutti i senatori.