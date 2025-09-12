Logo Tgcom24
a Salt Lake City

Vance porta la bara di Charlie Kirk sull'Air Force 2

L'aereo presidenziale ha quindi preso il volo verso Phoenix dove l'attivista viveva e dove presumibilmente verrà sepolto

12 Set 2025 - 11:05
00:56 

Il vicepresidente americano JD Vance è volato a Salt Lake City per recuperare personalmente la salma di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso durante un evento in Utah. Vance, insieme a un picchetto d’onore,  ha personalmente la bara di Kirk sulla pista dell’aeroporto fino all'Air Force 2. L’aereo presidenziale ha quindi preso il volo verso Phoenix dove Kirk viveva e dove presumibilmente verrà sepolto.

