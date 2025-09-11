Usa, ucciso l'attivista di destra Charlie Kirk

Leader del gruppo conservatore "Turning Point", era molto vicino al presidente americano Trumpdi Isabella Josca
Gli spari e lo shock, la morte in diretta e la fuga della folla. Sul palco a un comizio in una università dello Utah, crolla Charlie Kirk, leader del gruppo conservatore "Turning Point", 31enne molto vicino al presidente americano e spesso definito l'influencer di Trump.
Con un unico colpo di fucile, Kirk è stato colpito al collo. Il killer potrebbe aver sparato a una distanza di oltre 200 metri, dal tetto di uno degli edifici della zona, setacciati uno ad uno dagli agenti dell'Fbi e dalle forze speciali.
Commenti (0)