Durante un comizio

Usa, ucciso l'attivista di destra Charlie Kirk

Leader del gruppo conservatore "Turning Point", era molto vicino al presidente americano Trump

di Isabella Josca
11 Set 2025 - 12:33
Gli spari e lo shock, la morte in diretta e la fuga della folla. Sul palco a un comizio in una università dello Utah, crolla Charlie Kirk, leader del gruppo conservatore "Turning Point", 31enne molto vicino al presidente americano e spesso definito l'influencer di Trump.

Con un unico colpo di fucile, Kirk è stato colpito al collo. Il killer potrebbe aver sparato a una distanza di oltre 200 metri, dal tetto di uno degli edifici della zona, setacciati uno ad uno dagli agenti dell'Fbi e dalle forze speciali.

