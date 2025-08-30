Logo Tgcom24
Usa, tre cuccioli di crisocione crescono sani in un centro di conservazione in Virginia

Le cucciolate, nate da due diverse coppie, rappresentano un importante traguardo nella conservazione di questo animale difficile da allevare in cattività

30 Ago 2025 - 17:00
00:36 

Nel campus naturalistico dello Smithsonian Conservation Biology Institute, in Virginia (Stati Uniti), stanno crescendo tre esemplari di crisocione, una specie rara di canide sudamericano. Le cucciolate, nate da due diverse coppie, rappresentano un importante traguardo nella conservazione di questo animale difficile da allevare in cattività. Ogni cucciolo ha mostrato caratteristiche e temperamenti diversi, offrendo preziose informazioni utili per la tutela della specie.

