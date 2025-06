Usa, spara a due politici vicino Minneapolis: uccisa deputata dem

Una giornata di tensione negli Stati Uniti iniziata all'alba con un duplice omicidio politico e un attentatore in fuga. La deputata democratica dello Stato del Minnesota, Melissa Hortman, e il marito Mark sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella loro casa di Minneapolis, dove vivevano con due figli. Questa mattina, attorno alle 5:30, un uomo che si è spacciato agente di polizia ha sparato mortalmente alla deputata statale e al marito. Il killer è ancora in fuga. In precedenza, intorno alle 2 del mattino ora locale, il sospettato aveva aperto il fuoco sul senatore statale John Hoffman, che vive con la moglie nella vicina Champlin, a circa otto miglia di distanza dalla casa della Hortman. Questa prima ricostruzione degli avvenimenti è stata fornita dal governatore democratico del Minnesota Tim Waltz, che ha parlato di attacco mirato contro legislatori dello stato durante una conferenza stampa.