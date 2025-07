Usa, megaincendio in Oregon: brucia una superficie grande come metà di New York

Un vasto incendio scoppiato in una zona poco abitata dell'Oregon centrale, negli Stati Uniti, è diventato il più esteso dell'anno e sta per oltrepassare i 40mila ettari, soglia oltre la quale viene classificato come "megaincendio". Le fiamme, localizzate a circa 160 chilometri a sud-est di Portland, hanno già bruciato oltre 95mila acri - pari a circa 404 chilometri quadrati - un'area pari a più della metà della superficie di New York. Quasi 900 operatori sono impegnati a combattere il rogo, riuscendo finora a contenerlo al 73%.