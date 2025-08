Usa, manifestazione pro Gaza a New York: dimostranti arrestati dalla polizia

Diversi dimostranti sono stati arrestati lunedì 4 agosto a New York nel corso di una manifestazione per chiedere la fine della guerra nella Striscia di Gaza e l'immediato sostegno alla popolazione palestinese stremata dalla fame. La protesta ha attirato una grande folla che ha protestato, intonato slogan e cantato. In seguito, i dimostranti hanno bloccato alcune parti della strada vicino al Trump International Hotel and Tower, prima che gli agenti della polizia di New York iniziassero a emettere avvertimenti ed effettuare arresti. Gli agenti hanno fermato i manifestanti e li hanno caricati sui furgoni della polizia di New York. Nonostante gli arresti, molti hanno continuato a protestare.