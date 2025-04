Usa, incendio boschivo in New Jersey: evacuazioni e autostrade chiuse

Un incendio boschivo divampato in New Jersey ha costretto alcuni residenti a evacuare e ha causato la chiusura di un tratto di un'importante autostrada. La Garden State Parkway, una delle più trafficate del New Jersey, è stata chiusa tra i comuni di Barnegat e Lacey. Secondo le autorità, più di 1.300 edifici sono stati minacciati dalle fiamme e la maggior parte della township di Barnegat è rimasta senza elettricità.