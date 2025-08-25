Usa, incendi in Oregon e California: i vigili del fuoco combattono tra le fiamme

Gli Stati americani di California e Oregon alle prese con dei grandi incendi boschivi alimentati dal clima caldo e secco. Centinaia le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. I vigili del fuoco al lavoro stanno cercando di arginare le fiamme. Nelle immagini i roghi a Pickett nella contea di Napa. Gli incendi si sono estesi su una superficie di 26 km quadrati. Circa 190 persone sono state evacuate, mentre altre 360 sono state allertate a causa del pericolo che l'incendio raggiungesse circa 500 edifici nei pressi di Aetna Springs e Pope Valley.