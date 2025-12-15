Usa, il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa

Uccisi nella loro villa di Brentwood, nella California meridionale. Il celebre regista Rob Reiner 78 anni, e la moglie Michelle Singer, 68, sono stati ritrovati senza vita con ferite compatibili con un'arma da taglio. Ed è giallo su cosa sia successo. Nessun segno di effrazione, solo i due cadaveri. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, dopo una chiamata arrivata verso le 15:30, mezzanotte e mezza in Italia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi i coniugi.