Usa, Hollywood in protesta dopo la chiusura (che piace a Trump) del "Jimmy Kimmel Live!"

I fan di Jimmy Kimmel si sono riuniti davanti al suo studio a Hollywood. Cresce la polemica sul rischio censura, dopo che il suo talk show, il "Jimmy Kimmel Live!", uno dei più popolari negli Stati Uniti e trasmesso sulla Abc, è stato sospeso a tempo indeterminato dalla rete tv per una frase del conduttore sull'omicidio di Charlie Kirk. Una decisione che è arrivata dopo pressioni politiche e commerciali, ed è stata salutata con favore dal presidente Trump.