Usa, Guardia nazionale a Washington: protesta dei residenti contro gli agenti

Circa 100 persone hanno inscenato una protesta per le strade di Washington D.C. contro agenti federali durante la perquisizione di una casa. I manifestanti hanno urlato battendo cucchiai su pentole e cantando slogan come "fuori dal nostro quartiere" e "lasciate il vostro lavoro". Dopo alcune ore, gli agenti dell'Fbi hanno lasciato, tra le urla e i fischi della folla, l'abitazione in cui si trovavano portando con sé delle scatole. Il raid e la protesta sono dopo che il presidente Donald Trump ha dispiegato in città truppe della Guardia Nazionale e altre forze dell'ordine nell'area della capitale come previsto da una direttiva emanata alla fine della scorsa settimana dal suo segretario alla Difesa.
