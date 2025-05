Usa,"fine dell'era Musk-Trump al Doge

Elon Musk ha ringraziato il presidente Trump in un messaggio sulla piattaforma social X allo scadere del suo incarico come "dipendente governativo speciale", chiudendo la sua esperienza alla guida del dipartimento per l'Efficienza del governo (Doge), incaricato di ridurre drasticamente la spesa pubblica e l'apparato federale. "Desidero ringraziare il presidente Donald Trump per l’opportunità di combattere gli sprechi", ha scritto Musk, aggiungendo che "la missione del Doge diventerà col tempo uno stile di vita nella pubblica amministrazione". La sua collaborazione con la Casa Bianca, limitata a 130 giorni - tanto può durare un impiego temporaneo nello Stato federale -, si è conclusa. "Ora priorità al lavoro", ha aggiunto.